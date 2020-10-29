Премиальные чехлы для iPhone 12 от Mujjo

Голландский производитель аксессуаров Mujjo объявил о своей последней серии кожаных чехлов для новеньких смартфонов iPhone 12. Чтобы соответствовать плоским угловатым краям iPhone 12, чехлы изготовлены из высококачественной кожи, которая прекрасно справляется со внешними воздействиями. Внутри чехол покрыт японской микрофиброй с изысканной отделкой под атлас.

На спине расположен кожаный карман для хранения банковских карт. Кожаные чехлы имеют выступающие на 1мм лицевые панели, которые надежно защищают экран от ударов и падений. В линейку входят четыре цветовых вариантах: сдержанный черный, фирменный коричневый, синий и грифельно-зеленый. Чехлы доступны от $ 44,90 до $ 54,90.
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