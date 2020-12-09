Prestigio представила автоматические штопоры Bolsena, Lugano, Nemi, Maggiore и Garda

Впереди нас ждут новогодние праздники, а это самое время открыть любимую бутылку вина. Но нет ничего проще, чем сделать это с помощью автоматического штопора. Компания Prestigio представила пять моделей в которую входят: Bolsena, Lugano, Nemi, Maggiore и Garda.

Каждый штопор отличается не только практичностью, но и дизайном. Металлический корпус в стиле минимализма дополняет интерьер на кухне и на праздничном столе.

Компактный размер позволяет брать устройство с собой в гости. Одного заряда хватает на открытие 80 бутылок с помощью штопора Bolsena и Lugano, 70 бутылок с Nemi, Maggiore и 50 бутылок - с помощью штопора Garda.

Сам процесс очень простой: необходимо поместить штопор на вертикально установленную бутылку и нажать кнопку. В моделях Lugano и Maggiore этот процесс полностью автоматизирован.

Кроме того, компания Prestigio представила настоящий набор сомелье, в него входит нож для срезания фольги, аэратор для насыщения вина пузырьками воздуха во время наполнения бокалов, а также вакуумная пробка для продолжительного хранения любимого напитка (последние два приспособления входят во все наборы кроме Maggiore).

Ориентировочные цены от 2490 до 4990 рублей.
Комментарии и отзывы Prestigio Bolsena, Lugano, Nemi, Maggiore и Garda
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