Prestigio представила два рюкзака линейки LEDme с встроенным дисплеем

Prestigio LEDme и LEDme MAX - это современные рюкзаки для повседневного использования. Рюкзаки оснащены встроенный 13,9 дюймовым LED-дисплеем, управлять которым можно с помощью мобильного приложения Prestigio LEDme.

Изображение на LED-дисплее можно самостоятельно настроить. Создать собственную анимацию, загрузить фотографию или выбрать из библиотеки.

Prestigio LEDme и LEDme MAX достаточно вместительные, версия LEDme MAX имеет общую вместительность 25 литров с двумя отделениями и 15 эргономичными карманами. Модель LEDme в свою очередь предлагает объем 22 литра. Рюкзак имеет 10 карманов, включая карман на спинке. Скрытая молния предотвращает от постороннего проникновения.

Рюкзаки LEDme и LEDme MAX выполнены из качественных материалов. Кроме того, рюкзаки защищены от попадания пыли и влаги. Жесткий ортопедический корпус и специальные вставки обеспечивают правильную осанку.

В темное время суток рюкзак привлечет внимание благодаря светоотражающим элементам и LED-дисплею.

Рюкзаки Prestigio LEDme и LEDme MAX уже появились в продаже по цене 8990 рублей.