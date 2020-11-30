Prestigio представила два рюкзака линейки LEDme с встроенным дисплеем

Изображение на LED-дисплее можно самостоятельно настроить. Создать собственную анимацию, загрузить фотографию или выбрать из библиотеки.
Prestigio LEDme и LEDme MAX достаточно вместительные, версия LEDme MAX имеет общую вместительность 25 литров с двумя отделениями и 15 эргономичными карманами. Модель LEDme в свою очередь предлагает объем 22 литра. Рюкзак имеет 10 карманов, включая карман на спинке. Скрытая молния предотвращает от постороннего проникновения.
Рюкзаки LEDme и LEDme MAX выполнены из качественных материалов. Кроме того, рюкзаки защищены от попадания пыли и влаги. Жесткий ортопедический корпус и специальные вставки обеспечивают правильную осанку.
В темное время суток рюкзак привлечет внимание благодаря светоотражающим элементам и LED-дисплею.
Рюкзаки Prestigio LEDme и LEDme MAX уже появились в продаже по цене 8990 рублей.