Prestigio представила планшет Wize 1107 4G

Компания Prestigio представила новый планшет Wize 1107 4G.

Устройство имеет все необходимое для комфортного чтения электронных книг, прослушивания музыки, просмотра видео и веб-серфинга.

Wize 1107 4G оснащен 7-дюймовым IPS экраном с разрешением 600 на 1024 пикселей, что делает его цветопередачу реалистичной даже при изменении угла обзора. Планшет удобно держать в руках, а также легко переносить его в карманах верхней одежды, небольшой сумке или рюкзаке.

Новинка работает на операционной системе Android 10.0 (Go Edition). Высокая автономность достигается благодаря аккумулятору емкостью 2500 мАч. Prestigio Wize 1107 4G получил основную камеру на 2.0 МП и фронтальную на 0.3 МП. Вес устройства составляет 271 граммов.

Новинка уже появилась в продаже в салонах МТС по ориентировочной розничной цене 5990 руб.

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