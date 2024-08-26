Презентацию iPhone 16 уже отсняли

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что презентация смартфона iPhone 16 состоится уже 10 сентября, но Apple также должна анонсировать множество других продуктов наряду с четырьмя флагманскими моделями смартфонов. И, если верить данным инсайдеров, презентацию уже отсняли. Да, здесь стоит отметить, что хотя некоторые мероприятия компания проводит в режиме реального времени, на деле множество элементов записывают заранее — это важно, так как презентация сложная и контент графического характера нужно записать раньше. Кроме того, стоит сказать, что некоторые сцены представляют собой рендеры графического формата — их тоже записывают сразу, а потом просто накладывают поверх прямой трансляции.

Кроме того, инсайдеры уверены, что производитель делает значительную ставку на флагманские смартфоны нового поколения, наращивая объёмы производства, так как ожидает, что эти гаджеты будут продаваться очень хорошо. Например, представители компании уверены в том, что новые флагманы будут продаваться примерно в количестве 90 миллионов единиц до конца года, что звучит крайне перспективно и внушительно. С другой стороны, нужно понимать, что новые гаджеты будут продаваться по внушительной цене, плюс если у новинок не будет таких уж серьёзных апгрейдов, то конечный пользователь может и не увидеть смысла в том, чтобы приобретать iPhone 16. Будем следить за презентацией и тогда всё станет более или менее ясно.