Презентован бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020)

Сегодня на рынке был представлен недорогой планшет Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020), который был оценён в $280. Новинку оснастили 8,4-дюймовым AMOLED Full HD экраном (1920:1080 точек), селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, чипсетом Exynos 7904 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС, слотом microSD, а также аккумулятором на 5000 мАч. Планшет будет поддерживать 4G LTE.