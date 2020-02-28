Презентован смартфон Vivo Z6 с поддержкой 5G за $310

Сегодня на рынке анонсирован смартфон Vivo Z6 , который назван 5G Performance Pioneer, то есть он должен оказаться производительным гаджетом в сетях пятого поколения. Приём заявок на предварительные заказы начнётся уже завтра. Цены начинаются с отметки $310 за конфигурацию памяти 6/128 ГБ и $370 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Новинка оснащена безрамочным 6,57-дюймовым дисплеем (2400:1800 точек), чипсетом Snapdragon 765G, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой сверхбыстрой 44-Вт зарядки, квадрокамерой с основным датчиком на 48 Мп и тремя дополнительными, селфи-камерой на 16 Мп, а также он работает под управлением Funtouch OS 10 и оснащен поддержкой голосового помощника Jovi. Существует поддержка режима повышенной производительности для игр Multi-Turbo 3.0. Первые кто приобретут Vivo Z6 до 8 марта, в подарок получат проводные наушники XE900.