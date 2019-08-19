Приготовь мороженое за 30 мин с Smeg

Компания Smeg представляет аксессуар для приготовления мороженого SMIC01. Модель в ретро-стиле удобна в эксплуатации и идеально подходит для планетарных миксеров Smeg, оборудованных чашей из нержавеющей стали SMF02, SMF03.

Можно делать любимые десерты в больших объемах, что особенно актуально в летний сезон — до 1,1 литра для самых преданных сладкоежек!

Для того чтобы получить мороженое с идеальной степенью кремообразности, просто поместите SMIC01 в морозильную камеру на 18 часов, а после смешайте все желаемые ингредиенты по понравившейся рецептуре и дайте мороженице немного времени на выполнение своей «сладкой» миссии. Всего через 20-30 минут вы сможете насладиться результатом, достойным лучших кафе-мороженых!