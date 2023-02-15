Прошлое поколение видеокарт NVIDIA резко подешевело

Предсказания западных инсайдеров сбываются — сегодня появилась первая официальная информация о том, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 сильно подешевеют на территории США. Это связано с тем, что компания готовит к релизу в начале весны свои доступные видеокарты нового поколения, которые будут продаваться по вполне разумной цене, при этом предоставляя производительность на ступень выше в модельном ряду, чем видеокарта прошлого поколения. Например, видеокарта RTX 4060 будет предоставлять производительность уровня RTX 3070 или даже RTX 3070 Ti, при этом стоимость у данных моделей будет отличаться. Соответственно, производитель решил сбавить стоимость прошлого поколения, чтобы покупатели очистили склады перед запуском новинок.

Пока что точной информации о том, когда стоимость на видеокарты снизится в других регионах мира, но это точно произойдёт в ближайшем будущем, потому что рынок США такой же большой, как и рынок Китая или Европы. Вероятно, в ближайшие несколько недель ситуация изменится и цены начнут снижать сначала официальные ритейлеры, а потом и серые продавцы. Кроме того, стоит отметить, что если вы хотите купить новую видеокарту, то стоит немного подождать релиза доступных моделей нового поколения — это будет новый толчок к развитию рынка и в ближайшем будущем ситуация лишь улучшится. Сейчас брать видеокарты прошлого поколения точно не стоит, так как через месяц они будут продаваться на 30-40% дешевле. Вы просто потеряете деньги.
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