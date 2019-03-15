Проблемы ультразвукового датчика отпечатков пальцев на S10 будут устранены в будущих обновлениях

Ультразвуковой датчик отпечатков пальцев является одной из ключевых особенностей Galaxy S10 и S10 +, но пользователи жалуются на многочисленные сбои датчика. В ответ на отзывы клиентов представители Samsung поделились, что компания продолжит модернизацию программного обеспечения для повышения производительности ультразвукового датчика отпечатков пальцев.

«Точность была улучшена благодаря первому обновлению программного обеспечения недавно, всего через неделю после запуска, и мы продолжим предоставлять обновления для улучшения работы сканера».