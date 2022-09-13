Процессор A16 Bionic оказался не таким уж мощным

Некоторое время назад компания Apple провела официальную презентацию своих новых смартфонов, где заявила о том, что A16 Bionic будет представлен только в Pro-версиях смартфонов нового поколения. Это значит, что iPhone 14 и iPhone 14 Plus получили прошлогодние процессоры A15 Bionic, а это, конечно, огорчило многих пользователей. Но оказалось, что на самом деле всё не так уж плохо, как могло показаться пользователям — в сети появились первые тесты процессора A16 Bionic, который оказался лишь на 28% мощнее предыдущего процессора Apple, да и то только в плане графики. Это на самом деле достаточно слабо, так как есть не брать прирост в 2*% по графическому направлению, то преимущество новинки составляет всего 10-15% в бенчмарках.

При этом нужно понимать, что бенчмарки это специальный софт, который выжимает все возможности из смартфона, но даже гипотетически в реальной жизни нагрузить смартфон так не выйдет. Соответственно, на деле A16 Bionic выиграл у прошлого поколения смартфонов всего 8-10% в лучшем случае, что на самом деле не так уж страшно. Вероятно, пользователи просто не заметят разницы, так что если вы хотите покупать новый смартфон только ради более производительного процессора, то стоит подумать ещё раз. Всё же A16 Bionic не настолько прорывной, чтобы вы получили заметный прирост производительности в играх или программах, а без прироста мощности в нём просто нет никакого смысла. Будем надеяться, что в новых смартфонах есть и другие фишки.
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