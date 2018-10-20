Прочный смартфон от компании Oukitel U23

Компания Oukitel выпустила в этом году смартфон с привлекательными характеристиками. Тыльная сторона смартфона имеет градиентную окраску в духе современных веяний. Предлагается два варианта – голубой и фиолетовый.Селфи-камера является одинарной, а главная камера на тыльной панели состоит из двух блоков. Кроме того, на задней стенке находится сканер отпечатков пальцев.Экран новинки с размером диагонали 6,18 дюйма получил модный вырез, разрешение дисплея соответствует стандарту Full HD+.В основе электронной начинки аппарата лежит мобильный чипсет MediaTek Helio P23. Арсенал памяти представлен энергонезависимым накопителем на 64 ГБ и 6 ГБ «оперативки». Программным обеспечением управляет операционная система Android версии 8.1 Oreo.О стоимости смартфона пока неизвестно.