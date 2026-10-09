Продан миллион смартфонов HONOR 600

Агенство RDObservation сообщает, что за четыре месяца продаж смартфоны серии HONOR 600 были реализованы в количестве 1010216 экземпляров. Стоит заметить, что изначально серия была выпущена на глобальном рынке, а потом появилась в Китае.

Напомним, что HONOR 600 оснащается 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 c тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722, 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2728:1264 точки, пиковой яркостью 8000 нит и частотой обновления 120 Гц, основной камерой с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, модемом 5G, корпусом толщиной 7,8 мм и массой около 190 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.