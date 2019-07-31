Продано 100 тысяч смартфонов Honor 9X за две минуты

Не успели мы сообщить о начала продаж смартфона Honor 9X, как китайский производитель отчитался о промежуточных итогах. Всего за две минуты с начала продаж было реализовано более 100 тысяч устройств в одном только Китае. В денежном эквиваленте это составляет около 29 миллионов долларов. Что ж, такими темпами Honor вполне по силам взять намеченную отметку в 20 миллионов смартфонов Honor 9X и 9X Pro.

Напомним, что Honor 9X и Honor 9X Pro оснащаются предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторами на 4000 мАч. Стандартная модель получила двойную тыльную камеру с датчиками на 48 Мп и 2 Мп, а старшая – модули на 48, 8 и 2 Мп.