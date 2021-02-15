Продано 3 миллиона смартфонов Realme Narzo

Компания Realme India похвасталась продажами смартфонов Narzo, которые дебютировали в мае прошлого года. Меньше чем за год было реализовано более трех миллионов экземпляров. Также было объявлено, что смартфоны серии Narzo 30 получат синюю упаковку. Цена младшей модели Narzo 30A точно окажется не дороже 275 долларов.

Последней новинкой бренда стал оцененный от 115 долларов Narzo 20A, который оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 12 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.
Комментарии и отзывы Realme Narzo 20A
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