Продано 8 млн Samsung Galaxy S9 и S9+ за месяц

Аналитики Canalys поделились данными по продажам флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, которые стали доступны для покупки несколько недель назад. Если верить источнику, за первые четыре недели было продано примерно 8 млн смартфонов, что почти не отличается от показателей предыдущего поколения. А вот Galaxy S7 и S7 Edge за первый месяц продаж разошлись в количестве 9 млн единиц. Всего же было продано 41 млн смартфонов Galaxy S8 и S8+, а также 48 млн Galaxy S7 и S7 Edge. Что до Galaxy S9 и S9+, то он вряд ли сильно уступит предшественникам в продажах. И это с учетом небольшого количества нововведений, по сравнению с предыдущим поколением.