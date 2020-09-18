Продажи NVIDIA GeForce RTX 3080 сорвали перекупщики

Вчера в США стартовали продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, которые были сорваны благодаря перекупщикам. Дело в том, что партия видеокарт оказалась крайне мизерной, так что пользователи просто скупили все видеокарты, которые были на рынке, после чего стали продавать их за двойную или даже тройную цену на просторах интернета. Естественно, геймерам, которые очень хотели купить себе новую модель видеокарты, это не очень понравилось, так как покупать NVIDIA GeForce RTX 3080 за 2000 долларов у перекупщиков не сильно приятно. И, к сожалению, с этим уже ничего не поделать — перепродавать что-либо вполне законно, так что можно лишь ждать новую партию видеокарт и надеяться, что она будет больше того, что показал производитель вчера.

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