Продажи Xiaomi выросли вдвое

Появилась информация о том, что квартальные продажи мобильных телефонов компании Xiaomi выросли в два раза. Это важная информация, так как теперь компания за квартал продала 11,2 миллиона устройств. В год получается 45 миллионов, примерно, что уже можно сравнивать с ведущими компаниями на рынке. Например, та же Samsung продает лишь немного больше смартфонов. С другой стороны, нужно понимать, что у корейской компании накрутка стоимости примерно 200% на каждый девайс, тогда как Xiaomi накручивает 10-20%, так что прибыль получается несоизмеримо меньше. Нам остается лишь надеяться на то, что производитель будет и дальше расти, займет свое место на рынке и будет делать еще более крутые смартфоны. Пока что китайская компания явно идет по правильному курсу и сворачивать не собирается.