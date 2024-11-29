Продажи iPhone 16 оказались не такими уж высокими

Линейка смартфонов iPhone 16 отправилась в релиз с рядом минорных изменений, однако это не помогло значительно улучшить продаж флагманских устройств, потому что потенциальные покупатели явно хотели получить больше, чем новая кнопка и парочка новых цветов корпуса. И в результате, согласно последним отчётам аналитиков, продажи iPhone застопорились даже несмотря на рост общего объёма поставок смартфонов во всём мире. Это указывает на то, что пользователи обновляют свои устройства, но далеко не все выбирают iPhone нового поколения. Также среди возможных причин такого поведения называют особенности новых функций вроде Apple Intelligence, которые на деле оказались просто игрушкой на пару раз.

Согласно данным IDC, в 2024 году Apple показала лишь незначительный рост продаж iPhone всего в 0,4%, тогда как общий рынок смартфонов увеличился на 6,2%, достигнув отметки в 1,24 миллиарда проданных устройств. Это подчёркивает слабую динамику на фоне восстановления рынка у гиганта из Купертино. Также на рост продаж влияет очень высокая конкуренция в Китае, где Apple сталкивается с юридическими проблемами и локальными гигантами вроде Huawei, Oppo и Xiaomi. Эти компании внедряют инновации в аппаратное и программное обеспечение, а также используют агрессивную ценовую политику, чем Apple похвастаться не может. Например, Huawei выпустила Mate 70 с собственным процессором и HarmonyOS, что позволило снизить зависимость от Google и укрепить позиции на международных рынках, снизив при этом стоимость флагмана.