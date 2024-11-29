Продажи iPhone 16 оказались не такими уж высокими

Согласно данным IDC, в 2024 году Apple показала лишь незначительный рост продаж iPhone всего в 0,4%, тогда как общий рынок смартфонов увеличился на 6,2%, достигнув отметки в 1,24 миллиарда проданных устройств. Это подчёркивает слабую динамику на фоне восстановления рынка у гиганта из Купертино. Также на рост продаж влияет очень высокая конкуренция в Китае, где Apple сталкивается с юридическими проблемами и локальными гигантами вроде Huawei, Oppo и Xiaomi. Эти компании внедряют инновации в аппаратное и программное обеспечение, а также используют агрессивную ценовую политику, чем Apple похвастаться не может. Например, Huawei выпустила Mate 70 с собственным процессором и HarmonyOS, что позволило снизить зависимость от Google и укрепить позиции на международных рынках, снизив при этом стоимость флагмана.