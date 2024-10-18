Продажи iPhone 16 в Китае бьют все рекорды

Возвращение компании Huawei на китайский рынок смартфонов в прошлом году с серией Mate 60 создало проблемы для Apple и её линейки iPhone 15. Компания из Купертино была вынуждена предлагать скидки на различные модели, чтобы поддерживать спрос, но благодаря успешному запуску iPhone 16, Apple сумела изменить ситуацию. Согласно последним данным, продажи новой линейки превысили продажи предыдущей на 20% за первые три недели, что является крайне внушительным достижением для смартфона, у которого практически нет ничего нового. Даже несмотря на одновременный запуск с Huawei Mate XT, первого в мире коммерчески доступного тройного складного смартфона, Apple начала с отличных показателей продаж новой линейки. Согласно данным Counterpoint Research, модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max показали особенно хорошие результаты — их совокупные продажи превысили продажи iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max на 44%.

При этом следует отметить, что Huawei ещё не представила серию Mate 70, которая, по слухам, будет анонсирована в ноябре. Учитывая, что базовая модель Mate XT стоит от 2800 долларов, для большинства клиентов покупка такого флагмана оказалась финансово невыгодной, но уже через несколько недель у них появится возможность перейти на одну из новейших моделей Huawei с более или менее разумной стоимостью. При этом одним из главных преимуществ iPhone 16 стало появление поддержки Apple Intelligence, но в Китае эта функция появится заметно позже в 2025 году.
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