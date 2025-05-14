Продажи планшетов в 2025 году взлетели на 8,5%

По данным аналитической компании Canalys, в первом квартале 2025 года глобальный рынок планшетов показал рост на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В США рост поставок связан с тем, что многие пользователи приобрели планшеты во время пандемии, когда перешли на удалённую работу и учёбу. Эти устройства уже устарели — им 4-5 лет — и требуют замены, что и стало драйвером рынка в первом квартале. Несмотря на то, что власти США в своё время ввела общие пошлины, смартфоны, планшеты и чипы быстро вывели из-под этих ограничений, поэтому серьёзного влияния на рынок это не оказало. Однако в будущем пошлины могут всё же затронуть сектор — Canalys ожидает, что по мере удорожания других товаров, цикл обновления планшетов станет длиннее, так как они будут уступать в приоритете более важным категориям.

В Китае рост рынка поддержали государственные субсидии для потребителей, а также традиционные скидки в период празднования Лунного Нового года. В результате поставки выросли двузначными темпами. В отличие от рынка смартфонов, в сегменте планшетов Apple сохраняет лидерство в Китае, но позиции Huawei и Xiaomi стремительно укрепляются за счёт развития их экосистем умных устройств. Кроме того, Honor показывает хорошие результаты в бюджетном сегменте. В мировом масштабе Apple остаётся безусловным лидером с поставками 13,7 миллиона планшетов, что на 14% больше, чем годом ранее. Samsung, несмотря на падение на 5,2%, удерживает второе место.