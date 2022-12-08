Продажи смартфонов упали на 11%

В последнее время рынок смартфонов развивается семимильными шагами, но это касается исключительно анонсов новых моделей, тогда как продажи смартфонов по всему миру планомерно падают. Например, в третьем квартале текущего года было продано всего 289 миллионов смартфонов — это на 11% меньше, чем годом ранее. А 11% в этом случае практически равно 30 миллионам проданных смартфонов, что, согласитесь, достаточно заметное падение. Причина, по которой продажи смартфонов снижаются, заключается в том, что прироста производительности или чего-то ещё в последнее время просто нет. Например, если десять лет назад вы могли купить смартфон, а потом через год он уже становился безумно устаревшим, то вы покупали новую модель и получали массу новых функций.

Теперь же разница в производительности между поколениями процессоров составляет 10-15%, так что заметить её без бенчмарков невозможно. Разрешение дисплея и в целом технологии производства дисплеев тоже стоят на месте без какого-либо заметного прироста качества, что тоже не внушает радости, да и камеры тоже снимают уже настолько хорошо, что сделать заметно лучше — невозможно. Зачем пользователю покупать новый смартфон, если его гаджет трёхлетней давности всё ещё очень крутой и почти не уступает свежим флагманам за безумные деньги? Именно это и повлияло на общий уровень продаж смартфонов, так как новые модели покупаются заметно реже, да и цикл обновления гаджета банально вырос до четырёх-пяти лет.
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