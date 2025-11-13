Продукция ASUS вскоре подорожает из-за DRAM-чипов

Резкий рост цен на оперативную память DRAM, похоже, теперь напрямую затронет обычных потребителей — директор компании ASUS предупредил, что нынешний уровень цен в отрасли может оказаться неустойчивым. В настоящее время стоимость модулей памяти стремительно растёт из-за колоссального спроса со стороны сегмента искусственного интеллекта. Компании вроде Corsair и Adata уже сообщают о «приостановке заказов» вслед за радикальным подорожанием компонентов, и теперь под ударом оказываются и производители ПК, включая ASUS. В отчёте тайваньского издания Liberty Times директор ASUS назвал происходящее «общей проблемой» для всей индустрии. По его словам, если дисбаланс сохранится надолго, неизбежен дальнейший рост цен.

Что касается цен в дистрибьюторских каналах, ASUS будет учитывать стоимость комплектующих, интересы партнёров и уровень спроса, после чего скорректирует ассортимент и цену конечных продуктов. Поскольку ASUS является одним из крупнейших партнёров производителей процессоров и видеокарт, повышение стоимости памяти может осложнить поддержание складских запасов компании. А учитывая, что ноутбуки, мини-ПК и готовые системы используют потребительскую оперативную память, стоит ожидать заметного роста цен на эти устройства, тем более что спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта на DRAM-решения вроде HBM и DDR, по всей видимости, снижаться не будет. Это значит, что ноутбуки и готовые ПК тоже подорожают.
