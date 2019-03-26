Проекционный экран Elite Screens Pop-Up Cinema

Смотрите фильмы на большом экране из любой точки мира с помощью проекционного экрана Elite Screens Pop-Up Cinema.

Обладая складной портативной конструкцией, это устройство собирается за считанные секунды без единого инструмента. Благодаря встроенной системе пружинной рамы, проекционный экран Pop-Up Cinema быстро открывается и легко устанавливается. Аналогично, рама улучшает поверхностное натяжение и создает более плоскую поверхность.

Экран также поставляется с сетчатым основанием, кольями и опорными стержнями для обеспечения устойчивости в условиях слабого ветра. Изготовленный из SilkWhite, он обеспечивает коэффициент отражения 1,0 и совместим со стандартными и короткофокусными проекторами.