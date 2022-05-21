Проект Gigabyte Aorus Project Stealth обеспечивает сборку ПК без кабелей

Gigabyte объявила о партнерстве с Maingear, создав новый ПК Aorus Project Stealth. В комплект системы входит компоненты компании, а именно: материнская плата Z690 Aorus Elite Stealth, видеокарта GeForce RTX 3070 Gaming OC Stealth и корпус Aorus C300G Stealth.

Основная идея проекта Aorus Project Stealth заключается в создании легко собираемого ПК, который в то же время будет выглядеть по-своему уникальным за счет определенных базовых особенностей компонентов. Речь идет о кабель-менеджменте. Система сконструирована таким образом, что все разъемы на системной плате расположены на ее задней стороне. Это позволяет скрыть все кабели и обеспечивать эстетику внутри корпуса.

Инженеры Gigabyte переместили разъемы питания адаптера видеокарты в нижнюю часть, чтобы кабели питания видеокарты также не были видны. Meingear будет продавать уже готовые ПК на базе этих компонентов, предлагая выбирать только объем оперативной памяти и накопителей. В свою очередь, Gigabyte будет продавать компоненты, в том числе и по отдельности.