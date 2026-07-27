Телевизор HUAWEI Vision Smart Screen 6 SE RGB оценили в 515 долларов

Компания HUAWEI объявила о выпуске серии телевизоров Vision Smart Screen 6 SE RGB, в которую вошли модели на 55, 65 и 75 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются панелями на основе технологии RGB Mini LED, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой до 300 Гц, фирменным чипом для управления светом и цветопередачей, 105-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, временем отклика 8 мс, процессором с двумя ядрами Cortex-A73 и двумя Cortex-A53, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой HarmonyOS и акустикой с мощностью до 100 Вт. Цены на телевизоры на дебютном китайском рынке составили эквивалент 515, 695 и 855 долларов соответственно.

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