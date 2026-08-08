Проектор XGIMI Z9X 4K High Brightness Edition оценили в 490 долларов

Компания XGIMI пополнила ассортимент компактных проекторов моделью Z9X 4K High Brightness Edition, которая основана на трёхцветном лазерном источнике света NUMB 42 с яркостью 1600 люмен CVIA. Новинка характеризуется нативной контрастностью 1600:1, динамической контрастностью 30000:1, поддержкой технологии HDR Dynamic Brightness Mapping, объективом с оптическим зумом и проекционным отношением 0,98–1,3:1, выводом изображения до 100 дюймов с дистанции 2,17 м, поддержкой технологий VRR и ALLM, кадровой частотой 120 Гц при разрешении 1080p и 4K при 60 Гц, задержкой ввода 1 мс, корпусом массой 1,5 кг, толщиной 7,8 см, поворотным кронштейном с углом наклона до 150°, фирменной звуковой системой XGIMI SOUND с поддержкой Dolby Audio, двумя интерфейсами HDMI (один с eARC) и двумя разъемами USB 2.0. Цена проектора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 490 долларов.

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