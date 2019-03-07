Проектор с искусственным интеллектом Google Visual Assistant

Управляйте воспроизведением видео, используя только свой голос с помощью проектора с искусственным интеллектом Google Visual Assistant.

Это устройство объединяет визуальную и звуковую информацию для создания новых возможностей. Google Visual Assistant продвигает идею голосовых помощников на интеллектуальных динамиках , добавляя ее в другие продукты. Используя искусственный интеллект Google и технологию распознавания пространства и распознавания речи, проектор меняет способ взаимодействия пользователей с продуктами.

Точно так же вы можете просто попросить проектор найти фильм и или видео ролик пока вы занимаетесь другими делами. Благодаря двустороннему дизайну, магнитный держатель позволяет легко прикреплять и отсоединять.