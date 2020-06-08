Профессиональный карт-ридер CFexpress USB 3.1 со скоростью передачи до 1050 МБ/с

Популярный производитель Lexar представила новый компактный считыватель CFexpress USB 3.1 для профессиональных фотографов и видеооператоров.

Со скоростью до 1050 МБ/с, считывающее устройство Lexar Professional CFexpress USB 3.1 предназначено для карт CFexpress Type B и поддерживает USB 3.1 Gen 2. Это означает, что контент 4K и материал RAW также можно быстро скопировать. Новинка выдерживает рабочую температуру от -10 до 70 градусов и весит всего 21 г. Размер 5,62 x 4,728 x 1,285 сантиметров. Продажи устройств для работы с картами памяти Lexar Professional CFexpress USB 3.1 Reader уже начались по рекомендованной производителем розничной цене $ 50.