Профессиональный карт-ридер CFexpress USB 3.1 со скоростью передачи до 1050 МБ/с

Популярный производитель Lexar представила новый компактный считыватель CFexpress USB 3.1 для профессиональных фотографов и видеооператоров.

Со скоростью до 1050 МБ/с, считывающее устройство Lexar Professional CFexpress USB 3.1 предназначено для карт CFexpress Type B и поддерживает USB 3.1 Gen 2. Это означает, что контент 4K и материал RAW также можно быстро скопировать. Новинка выдерживает рабочую температуру от -10 до 70 градусов и весит всего 21 г. Размер 5,62 x 4,728 x 1,285 сантиметров. Продажи устройств для работы с картами памяти Lexar Professional CFexpress USB 3.1 Reader уже начались по рекомендованной производителем розничной цене $ 50.
Комментарии и отзывы Lexar CFexpress USB 3.1
Обзоры:
Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлажденияОбзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлаждения
Обзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкойОбзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкой
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Новости:
Thermaltake представила систему водяного охлаждения TH120 и TH240 ARGB AIO

Thermaltake представила новейшую систему жидкостного охлаждения TH120 и TH240 ARGB AIO. Это высококачеств...
EKWB выпустила угловой кронштейн EK-Loop Angled Bracket для компонентов серии FLT

Компания EKWB выпустила набор L-образных кронштейнов для компонентов серии FLT. Угловой кронштейн EK-Loop...
Cooler Master A71C выглядит шикарно

Многие пользователи при сборке персонального компьютера приобретают процессоры компании AMD в комплектаци...
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
Обзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферииОбзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферии
Thermaltake анонсировала эргономичные ст...
Thermaltake анонсировала эргономичные стНа Thermaltake Expo были представлены новые эргономичные стулья Thermaltake CyberChair E500. Стулья предс...
Плату ASUS ProArt Z490 Creator 10G показ...
Плату ASUS ProArt Z490 Creator 10G показОдин из сетевых инсайдеров поделился качественным рендером материнской платы ASUS ProArt Z490 Creator 10G...
AMD обновила драйвера видеокарт...
AMD обновила драйвера видеокартКомпания AMD понимает, что современные пользователи сильно тянутся за качеством продукции и за драйверами...
Представлен стильный смартфон LG Velvet...
Представлен стильный смартфон LG VelvetКомпания LG представила смартфон Velvet, который выделяется противоречивым сочетанием среднего железа, яр...
Первое фото с камеры складного Microsoft...
Первое фото с камеры складного MicrosoftПанос Панай, руководитель команды по разработке гаджетов Microsoft Surface, поделился первым фото, сделан...
EKWB выпустила пластину EK-Quantum Refle...
EKWB выпустила пластину EK-Quantum RefleEKWB выпустила охлаждающую пластину EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB разработанная специальн...
Стартовали продажи VR-гарнитуры HTC Vive...
Стартовали продажи VR-гарнитуры HTC ViveНа прошлой неделе была анонсирована новая гарнитура Vive Cosmos Elite VR, которая включает в себя гарниту...
Компания Philips выпускает 27 дюймовый I...
Компания Philips выпускает 27 дюймовый IМонитор разработан как уникальное решение для игр и работы. Philips 275B1 имеет QHD разрешение 2560 x 144...
Создайте популярнейший аккаунт в приложе...
Создайте популярнейший аккаунт в приложеГлобальная платформа для создания и обмена короткими видео Likee становится все более популярным. А совре...
EVGA представила термопасту Frostbite 2...
EVGA представила термопасту Frostbite 2EVGA выпустила новую термопасту Frostbite 2. Как заявляет компания, это термопаста нового поколения. EVGA...
OnePlus готовится выпустить аналог AirPo...
OnePlus готовится выпустить аналог AirPoОжидается, что первые настоящие беспроводные наушники OnePlus будут выглядеть почти так же, как AirPods. ...
Рейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaom...
Рейтинг робот-пылесосов 2020 года. XiaomРобот-пылесос –это устройство с искусственным интеллектом, которое производит уборку напольного покрытия...
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10
Обзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работы
Обзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего домаОбзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 с мобильным приложением для вашего дома
Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor