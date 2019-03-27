Профессиональный студийный микрофон Razer Seiren Pro

Записывайте и транслируйте как эксперт с профессиональным студийным микрофоном Razer Seiren Pro.

В комплекте с алюминиевым основанием стабилизатором, этот микрофон надежно сидит на вашем рабочем столе, не требуя дополнительной подставки. Обеспечивая непревзойденную производительность, Razer Seiren Pro обеспечивает превосходную четкость записи, которая понравится вашей аудитории. Разработанный для профессиональных музыкантов, простой в использовании микрофон также идеально подходит для игровых стримеров и профессиональных пользователей YouTube. Микрофон имеет четыре модели записи, что делает его невероятно универсальным. Вращая центральную ручку управления, вы можете быстро переключаться между кардиоидным, стереофоническим, всенаправленным и двунаправленным режимом. Кроме того, встроенный усилитель для наушников работает с любыми наушниками для мониторинга. Благодаря выходу с нулевой задержкой наушники позволяют точно контролировать запись в режиме реального времени. Ручки управления на микрофоне позволяют легко регулировать громкость наушников и усиление микрофона.