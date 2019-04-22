Компания Sony выпустила проигрыватель Sony 4K UHD Blu-ray Player.

Это устройство показывает ваши любимые фильмы и телевизионные шоу в формате 4K Ultra HD с невероятной детализацией. Sony объединяет технологии HDR10, Dolby Vision и Hybrid Log Gamma для получения самых четких изображений. Так что в следующий раз, когда решите пойти в кино, вам не придется уходить далеко. Этот Blu-ray плеер с HDR имеет звук высокого разрешения, поэтому вы будете чувствовать себя как в кинотеатре. Он имеет возможности подключения через HDMI, USB, цифровой коаксиальный кабель, Wi-Fi и по локальной сети. Вы также сможете смотреть ваши любимые передачи и сериалы через потоковые сервисы.