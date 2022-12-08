Производители подтвердили, что RTX 4070 Ti это на самом деле RTX 4080

Конечно, инсайдеры не называют, какая именно компания решила пойти по этому пути, так как ясно, что никто из крупных компаний официально не будет раскрывать хитрость компании NVIDIA. Но теперь это очевидный факт — производитель загладил вину перед аудиторией тем, что отменил слишком дорогую видеокарту, а потом перевыпустил её под другим названием с той же ценой. Можно ли это назвать нормальным развитием событий? Едва ли. Когда видеокарта RTX 4070 Ti поступит в продажу и геймеры поймут, что их водят за нос, скандал будет просто феноменальный и никакие снижения цен уже не помогут. Не совсем понятно, на что надеется производитель, но мы будем следить за ситуацией, чтобы уточнить этот момент уже 5 января, когда новинка поступит в продажу.