Производители подтвердили, что RTX 4070 Ti это на самом деле RTX 4080

Буквально вчера мы написали новость о том, что скоро в продажу поступят видеокарты RTX 4070 Ti, которые на самом деле являются переименованной версией RTX 4080 на 12 ГБ. Правда, это неофициальная информация — мы просто сравнили характеристики обеих видеокарт, после чего узнали от инсайдеров цену и оказалось, что все эти параметры абсолютно идентичны. Соответственно, можно прийти к умозаключению, что компания NVIDIA для публики отменила провальную видеокарту, а потом спокойно переименовала её и отправила производителям на заводы для переупаковки. Но сегодня пришла уже официальная информация, так как некоторые вендоры подтвердили, что они не производили новых видеокарт — просто поменяли коды, наименования и упаковку.

Конечно, инсайдеры не называют, какая именно компания решила пойти по этому пути, так как ясно, что никто из крупных компаний официально не будет раскрывать хитрость компании NVIDIA. Но теперь это очевидный факт — производитель загладил вину перед аудиторией тем, что отменил слишком дорогую видеокарту, а потом перевыпустил её под другим названием с той же ценой. Можно ли это назвать нормальным развитием событий? Едва ли. Когда видеокарта RTX 4070 Ti поступит в продажу и геймеры поймут, что их водят за нос, скандал будет просто феноменальный и никакие снижения цен уже не помогут. Не совсем понятно, на что надеется производитель, но мы будем следить за ситуацией, чтобы уточнить этот момент уже 5 января, когда новинка поступит в продажу.
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