Производительность AMD RDNA 2 увеличится на 50%

Кодовое название RDNA 2 - NAVI 2X. Новая архитектура была представлена на финансовом отчете компании AMD. Архитектура RDNA 2 разработана для графических процессор будущего поколения.

Архитектура RDNA 2 будет поддерживать аппаратную поддержку трассировки лучей и затемнение с переменной скоростью. Новая система обеспечивает увеличение производительности в 50% на 1 Вт расчетной мощности. Еще одним из новшеств будет улучшенный IPC.

AMD будет использовать 7 нм техпроцессор с повышенной энергоэффективностью в графических процессорах.