Производительность iOS 14 по сравнению с iOS 13, 12, 11 в видео-тесте скорости

iOS 14 наконец-то выпущена для всех, и она приносит множество новых дополнений. Одно из самых заметных и значительных изменений - это появление виджетов на главном экране. Однако даже важным аспектом было бы спросить о производительности iOS 14 по сравнению с iOS 13, iOS 12, iOS 11 и даже iOS 10.

Если вам интересно, посмотрите новое видео теста скорости iOS 14 ниже.

Видео для тестирования скорости iOS 14 было снято с финальной стабильной сборкой iOS 13, iOS 12, iOS 11 и iOS 10. Поскольку iOS 14 является новой, Apple продолжит оптимизацию и исправит ошибки в следующих обновлениях. Это потенциально может повысить производительность. В целом iOS 14 не снижает производительность, но находится на одном уровне с iOS 12 и iOS 13, что видно из видео теста скорости. Разницы в производительности нет, и это большой плюс для новой сборки.