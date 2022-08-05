Производственные модули NVIDIA Jetson AGX Orin доступны по всему миру

NVIDIA объявила, что серийные модули Jetson AGX Orin 32 ГБ доступны по всему миру.

Высокопроизводительный и энергоэффективный модуль Jetson AGX Orin обеспечивает производительности в 275 TOPS при выполнении задач программного стека ИИ NVIDIA этот комплект разработчика позволяет создавать передовые робототехнические и edge-приложения ИИ для промышленности, логистики, розничной торговли, сферы обслуживания, сельского хозяйства, умных городов, здравоохранения и медико-биологических наук.

Jetson AGX Orin совместим с тем же ПО на базе ИИ и облачными технологиями, которые используются на других платформах NVIDIA, и обеспечивает производительность и энергоэффективность для построения программно-автономных машин на периферии. Производственные модули Jetson AGX Orin и Jetson Orin NX поступят в продажу в четвертом квартале 2022 года.