Производство NVIDIA GeForce RTX 4070 остановили до июня

Согласно информации надёжных источников, продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 не соответствуют ожиданиям компании и их производство будет приостановлено до конца июня. Информация о том, что NVIDIA ограничивает производство карт GeForce RTX 4070, появилась в конце апреля — тогда на китайских форумах говорилось о временном ограничении производства видеокарт вплоть до конца мая. Однако ситуация не улучшилась, и теперь появились сообщения от отраслевых специалистов о дополнительном ограничении производства ещё на месяц. Основная причина приостановки производства данных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 заключается в попытках предотвращения снижения розничных цен на видеокарты данного модельного ряда прямо перед выпуском RTX 4060 Ti.

Существенная просадках продаж и снижение цен RTX 4070 в то же время, когда ожидается выпуск новых карт, может негативно повлиять на продажи более доступных моделей. И основная проблема заключается в том, что геймеры крайне неохотно покупают GeForce RTX 4070 даже по цене 600 долларов. Всё же пользователи привыкли, что в категории от 600 до 800 долларов они получают флагманскую видеокарту, а не представителя среднего класса. При этом хотелось бы отметить, что GeForce RTX 4070 всё равно является хорошей видеокартой с высокой производительностью и поддержкой DLSS 3, но политика компании в плане стоимости новых моделей не позволила этой модели занять свою нишу — пользователи за эти деньги просто берут RTX 3080, которая на голову выше.
Производство NVIDIA GeForce RTX 4070 остановили до июня…
Согласно информации надёжных источников, продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 не соответствуют ожида…
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