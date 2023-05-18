Производство NVIDIA GeForce RTX 4070 остановили до июня

Согласно информации надёжных источников, продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 не соответствуют ожиданиям компании и их производство будет приостановлено до конца июня. Информация о том, что NVIDIA ограничивает производство карт GeForce RTX 4070, появилась в конце апреля — тогда на китайских форумах говорилось о временном ограничении производства видеокарт вплоть до конца мая. Однако ситуация не улучшилась, и теперь появились сообщения от отраслевых специалистов о дополнительном ограничении производства ещё на месяц. Основная причина приостановки производства данных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 заключается в попытках предотвращения снижения розничных цен на видеокарты данного модельного ряда прямо перед выпуском RTX 4060 Ti.

Существенная просадках продаж и снижение цен RTX 4070 в то же время, когда ожидается выпуск новых карт, может негативно повлиять на продажи более доступных моделей. И основная проблема заключается в том, что геймеры крайне неохотно покупают GeForce RTX 4070 даже по цене 600 долларов. Всё же пользователи привыкли, что в категории от 600 до 800 долларов они получают флагманскую видеокарту, а не представителя среднего класса. При этом хотелось бы отметить, что GeForce RTX 4070 всё равно является хорошей видеокартой с высокой производительностью и поддержкой DLSS 3, но политика компании в плане стоимости новых моделей не позволила этой модели занять свою нишу — пользователи за эти деньги просто берут RTX 3080, которая на голову выше.