Производство экранов для iPhone 14 уже запустили

Apple готовит модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro к концу этого года. Ожидается, что компания представит новую модель iPhone 14 Max вместо «мини» вместе с двумя моделями iPhone 14 Pro. Ожидается, что модели «Pro» будут оснащены новым дисплеем с двумя вырезами, а стандартные модели будут иметь вырез, аналогичный текущим моделям. Согласно последним данным, на этой неделе Apple оценивает OLED-дисплеи для моделей iPhone 14 перед их массовым производством. Согласно новому отчету The Elec, Apple тестирует и оценивает OLED-панели для моделей iPhone 14. Если быть точным, тестируемые панели OLED-дисплеев предназначены для стандартной модели iPhone 14, и, как сообщается, массовое производство должно начаться в период с июля по август. Как упоминалось ранее, модели iPhone 14 Pro будут иметь круглый вырез в форме таблетки для фронтальной камеры и компонентов Face ID.

OLED-панели для iPhone 14 будут производиться BOE, что стало предметом разногласий в начале этого года. BOE ожидает получить заказы от Apple до конца этого месяца. Более того, Apple ограничит заказы от поставщика на уровне около 5 миллионов единиц. Поставщик также на несколько недель отстает от графика по сравнению с Samsung и LG. Тем не менее, ожидается, что iPhone 14 будет запущен в обычные сроки. Ранее мы слышали, что Apple проведет мероприятие, посвященное iPhone 14, 13 сентября, так что у производителей есть не так уж много времени, чтобы сформировать партии продукции и выпустить всё вовремя.
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