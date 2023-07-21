Производство iPhone 15 пришлось сместить

Согласно информации инсайдеров, массовое производство флагманских смартфонов iPhone 15 компании-партнёры Apple должны начать в августе текущего года, что подразумевает наличие достаточного количества устройств к моменту, когда Apple официально анонсирует четыре новых модели в сентябре. Однако теперь аналитики мобильного рынка заявляют, что новая серия будет отложена до октября, так как компания просто не справляется с поставленными задачами. Поставщики секретной информации заявляют, что поставщики аппаратного обеспечения компании Apple столкнулись с низкими показателями производства сенсоров камер для iPhone 15 и iPhone 15 Plus, что могло привести к проблемам с производством и снижению темпов выпуска готовой продукции.

Безусловно, поставщики в ближайшее время вполне могут исправить ситуацию и решить данную проблему, но нужно понимать, что на это уйдёт время, и ровно на этот же промежуток времени будет сдвинут график релиза смартфонов нового поколения. В информации, опубликованной инсайдерами, также упоминается, что аналитики мобильного рынка ожидают снижения доходов Apple за сентябрьский квартал до 87,1 миллиарда долларов, что ниже среднего ожидания в размере 91,6 миллиарда долларов. Падение выручки внушительное и это напрямую связано с уменьшением объёма поставок iPhone из-за задержки на производстве. Ведь если компания не может продавать нужное количество устройств, то она не может заработать ранее названную сумму.