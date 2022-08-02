Просочилась дата выхода смартфона Google Pixel 7

Компания Google уже анонсировала смартфоны серии Pixel 7, но дату релиза модели не сообщила. По словам известного инсайдера Джона Проссера, новое поколение флагманов Google Pixel 7 и 7 Pro появится на рынке 13 октября. Новые флагманские смартфоны Google будут оснащены вторым поколением собственного процессора Google Tensor 2, который будет сопровождаться двумя версиями 8 ГБ/12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти. Что касается камеры, оба устройства будут иметь тройной модуль задней камеры, состоящий из 50 МП основного датчика Samsung GN1, сверхширокоугольного датчика Sony IMX381 и телеобъектива Sony IMX586 с 11 МП датчиком. Фронтальная камера представлена сенсором Samsung.

Смартфоны Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro будут официально представлены на онлайн-мероприятии, которое состоится 6 октября. По некоторым данным, цена базовой модели составит около 650 евро, а стоимость Pro версия будет около 900 евро.