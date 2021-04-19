Просочившиеся фотографии iPhone 13 красного цвета

Трехмерные изображения, которые были опубликованы в сети, показали дизайн iPhone 13 в красном цвете. Дизайн полностью имитирует серию iPhone 12 с боковыми рамками в плоском дизайне, за исключением выступа для камеры. Также передняя часть имеет меньший размер, чем у прошлогодних версий.
Конструкция с двумя камерами отличается от прошлогодней версии смартфона, где первый датчик находится в верхней части снаружи, а второй датчик входит в нижнюю часть внутрь.
Согласно утечкам, ожидается, что серия iPhone 13 будет оснащена экранами LTPO, причем основная версия и версия Pro будут иметь тот же размер, что и iPhone 12, который составляет 6,1 дюйма. А iPhone 13 mini получит 5,4 дюйма и iPhone Pro Max будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем.