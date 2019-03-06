Противоударная акустическая система Turtlebox

Будь по жизни с музыкой с громкой водонепроницаемой наружной акустической системой Turtlebox. Это устройство обладает достаточной громкостью, чтобы вы могли наслаждаться музыкой на открытом воздухе.

Фактически, Turtlebox обеспечивает до 120 децибел звука, который может прорезать расстояние и ветер. Даже при максимальной громкости звук не искажается. Благодаря классу защиты IP67, динамик может противостоять воде и пыли. Точно так же вы можете использовать Turtlebox в бассейне, выбросить его в озеро или вымыть его садовым шлангом.

Громкая водонепроницаемая наружная колонка также устойчива к ударам. Также вы можете соединить два динамика вместе для получения реалистичного стереозвука. Используя Bluetooth-соединение, динамик работает с подключенными устройствами на расстоянии до 30 метров. Turtlebox обеспечивает более 20 часов непрерывного воспроизведения музыки.