Проводные наушники Realme Buds 2

Realme представила свои новые проводные наушники Realme Buds вместе с телефонами серии Realme 5 на сегодняшнем мероприятии в Нью-Дели.

По данным Realme, Readme Buds 2 будет стоить рупий. 599, и они поступят в продажу начиная с 4 сентября в стране через Realme.com. Доступность будет распространена на все основные оффлайн и онлайн платформы 11 сентября.

Realme сообщает, что Realme Buds 2 включает в себя 11,2-мм усилитель усиления низких частот, многослойную композитную диафрагму и звуковую катушку Japan Daiko. Наушники оснащены разъемом 3,5 мм, поэтому их можно использовать с любым смартфоном или другим мобильным устройством, оснащенным 3,5-мм аудиоразъемом. Компания добавила кабельный органайзер и встроенные магниты для предотвращения спутывания кабеля наушников.