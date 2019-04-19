Puma проводит набор бета-тестеров для тестирования Puma Fi

Компания Puma предложила грядущую бета-программу для тех, кто хочет испытать новые умные кроссовки Puma Fi.

С настоящего момента до 28 апреля вы можете подать заявку на участие в программе бета-тестирования Puma Fi через приложение PUMATRAC которое доступно на iOS и Android или онлайн-форму Puma. Данная услуга доступна только для людей проживающих в следующих странах: США, Великобритания, Германия, Япония, Гонконг, Швеция, Дания, Норвегия, Испания, Индия и Турция. Если вы хотите продолжить, вам будет предложено указать размер обуви, модель смартфона, активные интересы и общие мысли об адаптивной технологии Fi. Затем тестировщики получат кроссовки для обеспечения обратной связи, которая пригодится для компании Puma, когда она выпустит свои кроссовки. Выпуск кроссовок Puma Fi запланирован на весну 2020 года.