Puma выпустила обувь для геймеров

Нам на глаза попалась очень интересная и смешная новость, которая, как мне кажется, позволит вам улыбнуться. Дело в том, что компания Puma, которая выпускает обувь и одежду для спорта, официально выпустила в продажу свою новую линейку обуви Active Gaming Footwear, которая создана специально для геймеров. Это не шутка и не розыгрыш на первое апреля, а вполне себе серьезный проект. Производитель уверяет, что эта обувь позволит вам комфортнее себя чувствовать во время активных игр, когда вы можете нервничать и излишне потеть. Стоимость одной пары такой обуви достигает 6500 рублей, то есть цена довольно приличная и за эти деньги вы вполне сможете купить абсолютно любую обувь крупного бренда, пусть она и не будет при этом геймерской.