QED выпустил 20 метровый кабель HDMI 2.1, поддерживающий видеоконтент Full 8K

Британские аудиоспециалисты QED представили свой оптический сверхвысокоскоростной кабель HDMI, предназначенный для передачи сжатого видео с максимальным разрешением до 48 Гбит/с 10K@120 Гц по кабелю длиной от 7,5 до 20 метров. Этот высокопроизводительный кабель с сертификацией HDMI 2.1, являющийся идеальным аксесуаром для современных AV-инсталляций, поддерживает все современные стандарты HDMI, включая несжатое видео 48 Гбит/с с разрешением 8K при частоте 60 Гц, звук Dolby Atmos и технологию изображения HDR (High Dynamic Range).

Сверхскоростная активная оптическая технология QED гарантирует, что этот кабель полностью сертифицирован, обеспечивая скорость передачи данных 48 Гбит/с со всеми необходимыми сопутствующими данными и управляющими сигналами, требуемыми HDMI 2.1, при длине до 20 метров — независимо от марки или комбинации. Этот кабель, совместимый с HDCP 2.2 и полностью совместимый с CEC, DDC, HDR, HEC и eARC, получил официальную печать одобрения аккредитованной лаборатории HDMI Forum в виде мгновенно узнаваемого логотипа Ultra High Speed ​​Certification Program на упаковке. Просто отсканируйте QR-код на этикетке с помощью официального приложения HDMI, чтобы убедиться, что кабель является подлинным кабелем QED Ultra Speed ​​Active Optical HDMI.
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