QED выпустил 20 метровый кабель HDMI 2.1, поддерживающий видеоконтент Full 8K

Сверхскоростная активная оптическая технология QED гарантирует, что этот кабель полностью сертифицирован, обеспечивая скорость передачи данных 48 Гбит/с со всеми необходимыми сопутствующими данными и управляющими сигналами, требуемыми HDMI 2.1, при длине до 20 метров — независимо от марки или комбинации. Этот кабель, совместимый с HDCP 2.2 и полностью совместимый с CEC, DDC, HDR, HEC и eARC, получил официальную печать одобрения аккредитованной лаборатории HDMI Forum в виде мгновенно узнаваемого логотипа Ultra High Speed Certification Program на упаковке. Просто отсканируйте QR-код на этикетке с помощью официального приложения HDMI, чтобы убедиться, что кабель является подлинным кабелем QED Ultra Speed Active Optical HDMI.