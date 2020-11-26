QNAP TVS-h1288X и TVS-h1688X - сетевое хранилище с поддержкой Thunderbolt 3

QNAP выпустила сетевую систему QuTS Hero TVS-h1288X и TVS-h1688X. Сетевые хранилища оснащены процессором Intel Xeon W-1250 и имеют максимальную емкость памяти до 128 Гб DDR4 ECC.

TVS-h1288X и TVS-h1688X поддерживают до двух карт расширения QNAP QXP-T32P Thunderbolt 3 PCIe. Сетевые хранилища оснащены четырьмя 2,5 дюймовыми отсеками для накопителей SATA и двумя отсеками для M.2 накопителей. Встроенная двухпортовая сетевая карта 10GBASE-T обеспечивает высокий доступ к сети. TVS-h1288X и TVS-h1688X могут похвастаться наличием четырех портов 2.5GbE.

NAS от QNAP предлагают мощные встроенные функции дедупликации и сжатия данных, которые значительно помогают уменьшить общий объем хранилища при одновременном повышении общей производительности.