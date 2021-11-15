Quad Ultra Hand Grips для тренажерного зала обеспечивают улучшенный захват

Если вы ищете способ улучшить свой захват во время тренировки, вас могут заинтересовать новые спортивные ручки Quad Ultra Hand Grips от Velites, разработанные для улучшения захвата без использования мела.

Среднестатистический спортсмен останавливается для посыпки мела на руки не реже одного раза в 3 минуты, при этом среднее время составляет 15 секунд. Рукоятки Quad Ultra Hand Grips могут добавлять до одной дополнительной минуты к каждым 10 минутам тренировки со штангой, что дает мгновенный выигрыш во времени на 10%. За одну дополнительную минуту вы можете выполнить 100 двойных подтягиваний или 20 дополнительных подтягиваний! Это может означать победу в соревновании для некоторых спортсменов или победу над своим напарником по тренировкам.

Quad Ultra Hand Grips может помочь вам снять напряжение мышц предплечий и пальцев при каждом повторении, возвращая весовую нагрузку на гриф. Освободите часть силы предплечий для других движений, таких как гири или штанга для тяжелой атлетики. Липкий материал помогает вам висеть, расходуя меньше энергии.