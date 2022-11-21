Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 поставил рекорд производительности

Некоторое время назад компания Qualcomm официально представила миру свой новый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2, которая является флагманским решением компании и в ближайшем будущем отправится в продажу вместе с новыми флагманскими смартфонами крупных производителей. И хотя пока что официально ни одного релиза с этим чипом ещё не произошло, на просторах интернета уже появились первые тесты смартфона на базе Snapdragon 8 Gen 2, которые демонстрируют миру, что флагманский чип действительно производительный и он заметно мощнее предыдущего поколения. Например, этот процессор поставил новый мировой рекорд по производительности в бенчмарке в режиме многоядерного теста, что на самом деле демонстрирует невероятную производительность новинки.

При этом хотелось бы отметить, что хотя процессор поставил рекорд, он сделал это в стоковом режиме — основное производительное ядро работало на базовой тактовой частоте, тогда как в сети уже появились слухи о том, что есть возможность это ядро разгонять до более высоких частот, чтобы в итоге получать даже более высокую производительность. Кроме того, процессор достаточно экономный в плане потребления энергии — он на 30% более эффективный, чем чип предыдущего поколения, а значит, пользователь получит более производительный смартфон с большим временем автономной работы. Это отличные новости для тех, кто планировал приобрести гаджет в обозримом будущем именно на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2.
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