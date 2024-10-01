Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 оказался на 20% дороже конкурента

Вчера появилась информация о том, что компания MediaTek официально представит свой новый флагманский мобильный процессор Dimensity 9400 уже 9 октября, то есть всего через неделю. А через несколько дней компания Qualcomm официально раскроет подробности о своём флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 4 (который, возможно, будет называться Snapdragon 8 Elite). Эти два процессора станут ведущими решениями для Android-устройств на следующий год, и многим производителям смартфонов предстоит принять трудное решение, выбрав то, на какой платформе им собирать свои флагманы. И западные журналисты отмечают, что это решение может быть частично связано с ценой — по данным известного китайского издания Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 4 стоит значительно дороже своего конкурента от MediaTek.

По словам специалистов, Dimensity 9400 можно приобрести примерно за 155 долларов, в то время как Snapdragon 8 Gen 4 обойдётся в 190 долларов. Это ориентировочные цены, и некоторые производители смартфонов смогут договориться о значительных скидках в зависимости от объёма заказа, но разница всё же более чем заметна. Snapdragon более чем на 20% дороже, что для многих устройств может оказать влияние на их конечную цену. При этом оба предстоящих процессора обещают быть настоящими монстрами по производительности, так что выбирать по производительности брендам смартфонов не придётся. Но будем следить за ситуацией и ждать реальных тестов от обзорщиков.
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