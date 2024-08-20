Qualcomm готовится к анонсу процессора Snapdragon 7s Gen 3

Qualcomm продолжает следовать своей привычной стратегии запуска новых систем на кристалле — сначала идёт релиз нового чипа из серии Snapdragon, затем более мощного варианта с приставкой Plus в названии, после чего в свет выходит более дешёвая версия с индексом s. Стоит напомнить, что в конце 2023 года был представлен процессор Snapdragon 7 Gen 3, в марте появился более производительный 7+ Gen 3, а теперь на подходе модель с индексом s. Официальный анонс пока не состоялся, ноЭ возможно, компания представит новинку на крупном мероприятии Qualcomm в октябре. А пока что в сеть слили маркетинговые слайды, на которых указаны основные характеристики новинок.

Согласно информации на слайде, Snapdragon 7s Gen 3 получит прирост производительности центрального процессора в 20%, 40% прирост производительности графического процессора и улучшение работы нейропроцессора на 30%, при этом энергоэффективность увеличится на 12%. Эти показатели, вероятно, сравниваются с предшественником, то есть Snapdragon 7s Gen 2. И здесь хотелось бы уточнить, что тот чип не отличался высокой производительностью — он оснащался четырьмя ядрами Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и четырьмя ядрами A55 с частотой 1,95 ГГц, а также графическим процессором Adreno 710. Аналогичная конфигурация ядер использовалась в Snapdragon 6 Gen 1, но с пониженными частотами. Так что ждать прорыва от этого процессора не стоит, но новинка явно будет относительно недорогой, особенно на фоне конкурентов.